Dal Sudafrica alle platee mondiali fino al Tenax in consolle: Black Coffee

Domenica 21 aprile appuntamento speciale con Nobody’s Perfect. Dal Sudafrica alle platee mondiali fino alla consolle del Tenax: Black Coffee

Black Coffee, vero e proprio fenomeno della scena house internazionale, arriva in consolle al Tenax domenica 21 aprile per il party di Pasqua di Nobody’s Perfect (apertura porte ore 22:30 – ingresso 20/23/25 €, vietato ai minori di 18 anni).

Cresciuto nel periodo dell’Apartheid, a soli 14 anni perde l’uso di un braccio durante le celebrazioni per la liberazione di Mandela, questo però non gli impedirà di realizzare il suo grande sogno: diventare uno dei dj più amati al mondo.

Partito dal suo Paese spinto dalla voglia di conoscere il più a fondo possibile la musica, oggi collabora con artisti del calibro di Pharell Williams, Drake e Davide Guetta, ma sempre senza dimenticare le sue origini. MixMag l’ha definito “uno dei pochi artisti africani che riesce a influenzare l’intero panorama mondiale della musica house”.

Il suo percorso professionale inizia con lo studio del jazz nella sua città natale, Durban, sulla costa est del Sudafrica, e con la formazione del trio urban-soul “Shana”. Nel 2003 arriva il primo momento di svolta per la sua carriera: la Red Bull Music Academy lo sceglie per rappresentare la musica elettronica del Sudafrica. Da allora inizia a farsi strada dimostrando di poter creare musica da club alla pari di tutti gli altri dj. Nel 2005 esce il suo album di debutto “Black Coffee” per l’etichetta Soulistic Music e due anni dopo pubblica “Have another one”, con una miriade di grandi cantanti femminili.