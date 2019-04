Dal Kenya a Firenze, alla scuola Collodi incotro tra amici di penna

Dopo un anno di corrispondenza epistolare tra la 3^B della scuola Collodi e una casa famiglia di Malindi in Kenya, grazie all’associazione Global Friends, i piccoli amici di penna si sono incontrati.

Tre bambine kenyote – Stacy, Oprah e Barbara – sono arrivate oggi a Firenze alla scuola Collodi per incontrare i loro amici e amiche di penna con cui scrivono a distanza. Le tre bambine, accompagnate da Giuseppina Maccari dell’associazione “Angels Onlus” di Malindi, hanno portato in dono tre rose arancioni, mentre gli alunni italiani hanno regalato alle bambine del Kenya una colomba che hanno mangiato tutti assieme. Inoltre, la maestra della 3^B Maria Vittoria Marchese ha regalato alle tre bambine alcune cartoline e immagini di Firenze che potranno portare nel loro Paese come ricordo.

“Anche noi vogliamo andare in Kenya” hanno detto i bambini italiani. Qualcuno di loro ha portato i propri giochi, mentre molti altri sono rimasti impressionati dai capelli con le treccine delle tre bambine kenyote, che sono rimaste a lungo a disegnare, facendo ritratti di loro stesse e delle loro città. Tanti gli abbracci e le fotografie che i bambini hanno voluto scattare per immortalare questo momento.

Nell’aula della 3^b è presente anche una grande cartina geografica del mondo dove un filo di scotch bianco unisce la città di Firenze alla città di Malindi in Kenya. L’incontro è stato reso possibile grazie all’associazione Fiorentina “Global Friends”, che ormai da un anno mette in relazione attraverso scambi di letterine i bambini italiani coi bambini del sud del mondo con l’intento di creare ponti culturali tra i bambini di oggi, che saranno gli adulti di domani.

All’incontro di stamattina erano presenti anche Jacopo Storni e Francesca Tozzi, presidente e vicepresidente di Global Friends.