Dagli Uffizi a Capodimonte trasferiti 1,2 mln di euro

Dagli uffizi a Capodimonte trasferiti un milione e 200mila euro, dal bilancio delle Gallerie a quello del Museo e Real Bosco a Napoli. E’ quanto disposto dal ministero della Cultura tra i due musei che hanno visto di recente la successione alla loro guida di Eike Schmidt: quest’ultimo a dicembre ha concluso i suoi otto anni agli Uffizi e a gennaio ha iniziato il suo nuovo incarico di direttore di Capodimonte.

A decidere il trasferimento, riferisce il Corriere Fiorentino e anticipato nei giorni scorsi da Il Fatto Quotidiano, è stato il direttore generale dei musei statali Massimo Osanna con un provvedimento predisposto alla fine dell’anno scorso e tradotto in decreto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Dagli Uffizi, si spiega nell’articolo, nessuna replica: la riforma dei musei del 2014 prevedeva che questi passaggi fossero consentiti e non solo tra i grandi musei come in questo caso.

La normativa prevede che ciascun museo autonomo versi allo Stato il 20% dei suoi introiti: l’anno scorso le Gallerie degli Uffizi – di cui fanno parte Uffizi, i musei di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli – hanno realizzato circa 60 milioni di incassi.

“È perfettamente nella norma, sono stato io stesso a predisporre quella pratica poi approvata dal ministro — queste le parole di Osanna riportate dal Corriere Fiorentino — non è la prima volta che procediamo in tal modo. Lo scorso anno lo abbiamo fatto anche per il Mann”. (ANSA).