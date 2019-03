Dafne, allo Stensen anteprima nazionale del film di Federico Bondi

Martedì 19 marzo al Cinema Stensen di Firenze l’anteprima nazionale di “Dafne”, il nuovo film del regista fiorentino Federico Bondi. Alla proiezione sarà presente il regista insieme al cast. Vincitore del Premio Fipresci nella sezione Panorama dell’ultima Berlinale, “Dafne” sarà nelle sale italiane dal 21 marzo, Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down

Il film è la storia di Dafne, interpretata dall’esordiente Carolina Raspanti. Lei ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi (Antonio Piovanelli) e Maria (Stefania Casini). L’improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è costretta ad affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere Luigi, sprofondato nella depressione. Grazie all’affetto di chi le sta intorno, alla propria determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il padre. Fino a quando un giorno accade qualcosa di inaspettato: intraprenderanno insieme un cammino in montagna verso il paese natale di Maria e, nel tentativo di guardare avanti, scopriranno molto l’uno dell’altra.

“Qualche anno fa – racconta il regista Federico Bondi – vidi alla fermata dell’autobus un padre anziano e una figlia con la sindrome di Down che si tenevano per mano. Fermi, in piedi, tra il via vai di macchine e passanti mi apparvero come degli eroi, due sopravvissuti. Dafne nasce da questa immagine-emozione, la scintilla che mi ha spinto ad approfondire. Sono entrato con curiosità in un mondo che non conoscevo, finché ho avuto la fortuna di incontrare Carolina Raspanti, con cui è nata un’amicizia fondamentale non solo per il film ma anche per la mia vita. Sul set, la sua presenza si è rivelata un esempio per tutti: Carolina non subisce la propria diversità ma la accoglie, ci dialoga, vive la sua condizione con matura serenità”.

INFO www.stensen.org 055-576551

Ingresso 8 euro Biglietti in prevendita al Cinema Stensen