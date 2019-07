Da lunedì chiuso ai veicoli il ponte Vespucci

Lunedì 8 luglio dalle 9.30 alle 17 sarà chiusa al transito veicolare la corsia da lungarno Soderini a lungarno Vespucci.

Per installare la protezione al sistema di monitoraggio del cantiere sul ponte Vespucci sarà chiusa la corsia verso il centro, via libera ai pedoni.

Il provvedimento è necessario per consentire l’installazione di una protezione al sistema di monitoraggio del cantiere presente sulla pila sinistra del ponte. Una precauzione in vista del montaggio del ponteggio, in programma da lunedì 15 luglio, previsto per la fase successiva dell’intervento.

Proseguono così i lavori di messa in sicurezza del Ponte Vespucci. Come era già stato annunciato, infatti, il Ponte è stato riaperto a inizio giugno, in un senso di marcia, per un mese. Adesso scatta la fase successiva dei lavori.

“Riaperto per un periodo di tempo, finché non si farà il consolidamento della fondazione. Quando partiranno quei lavori il ponte verrà momentaneamente richiuso. Tutti i lavori saranno conclusi per fine agosto e il ponte sarà completamente riaperto in entrambi i sensi”. Così aveva spiegato il mese scorso l’assessore alla mobilità del Comune, Stefano Giorgetti.