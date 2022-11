Cybersecurity, a Firenze un convegno organizzato dalla Fondazione Cesifin

By

Firenze, è stato organizzato, dalla Fondazione Cesifin, un convegno sulla cybersecurity.

“La cybersicurezza è diventata, soprattutto in questi ultimi anni, una vera e propria emergenza, purtroppo diffusa e trasversale, che colpisce indistintamente le persone e le aziende”. Sono queste le parole di Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze, utilizzate durante i saluti al convegno sulla Cybersecurity organizzato a Firenze dalla Fondazione Cesifin.

Il presidente della Fondazione, andando a citare una recente indagine portata avanti dalla Camera di Commercio di Firenze, ha sottolineato che al giorno d’oggi, “E’ stato colpito da cyberattacchi il 61% delle imprese presenti in Toscana“.

“Abbiamo voluto fortemente portare a Firenze – ha ricordato -, in partnership con l’università Luiss Guido Carli, e la ospitiamo nel nostro Innovation center, la rivoluzionaria scuola per coders, i programmatori informatici, chiamata ’42 Firenze’ e collegata al grande network parigino ‘Ecole 42’.”

In merito alla scuola ’42 Firenze’, il presidente della Fondazione Cr Firenze, Luigi Slavadori, ha ricordato che: “Sono appena cominciate le prime lezioni con 150 studenti provenienti da tutta Italia, che saranno formati in quelle alte competenze che sono richiestissime dalle aziende di tutto il mondo e che non vengono adeguatamente coperte. Sempre riferendosi -invece- alla nostra regione, nei soli mesi estivi, secondo dati Unioncamere, sono stati richiesti 112mila programmatori”.