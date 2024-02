Crollo Firenze: escavatore calato con gru dentro al cantiere. Imbrattata pubblicità Esselunga

Un piccolo escavatore e’ stato poco fa issato con una gru e, dall’esterno, e’ stato calato all’interno del cantiere di via Mariti a Firenze, nel punto dove si stanno concentrando le ricerche dell’operaio che risulta ancora disperso dopo il crollo di venerdi’ scorso.

Le operazioni, condotte dai vigili del fuoco, sono state complesse: l’escavatore e’ stato agganciato con meticolosita’ con la gru ed e’ rimasto in aria per circa cinque minuti per poi essere depositato nell’area delle ricerche. Intanto, non molto distante dal cantiere, in via Dino Del Garbo sulla pensilina di una fermata dell’autobus dove campeggiava una pubblicità dell’Esselunga, il logo dell’azienda è stato modificato, come se colasse del sangue. Nella pubblicità si fa riferimento a prodotti ‘sottocosto’ e con una scritta nera e’ stata inserita la frase ‘la vita degli operai’. Sopra la parola ‘sottocosto’, la pubblicità usa l’aggettivo ‘incredibile’, e’ stato invece aggiunto il termine ‘disastro’, cosi’ a formare ‘disastro incredibile’.