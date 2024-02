Crollo Firenze: domani lutto cittadino, cordoglio di Mattarella

Crollo Firenze – “Ringrazio sentitamente il presidente Mattarella per avermi espresso al telefono vicinanza e cordoglio per la tragedia al cantiere di Firenze. Ho proclamato lutto cittadino per domani con sospensione di tutti gli eventi. Anticiperò rientro dalla Terra Santa con il primo volo utile”. Lo ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della tragedia di via Mariti a Firenze.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha stabilito, in segno di lutto per le vittime del crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze, di issare a mezz’asta le bandiere di palazzo del Pegaso e di palazzo Bastogi, sedi dell’Assemblea legislativa toscana. Su disposizione dell’Ufficio di presidenza sarà listato a lutto anche il Gonfalone simbolo della regione Toscana conservato nell’omonima sala.

“Sento l’obbligo di iniziare questo intervento con una brutta vicenda avvenuta a Firenze, dove ci sono degli operai coinvolti in un incidente in un cantiere di un supermercato, a nome mio, del governo, dell’Italia di tutti gli amministratori presenti esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma tra governo e Regione Calabria dell’accordo per lo sviluppo e la coesione. “Stiamo seguendo gli sviluppi del caso e preghiamo per le persone ferite e per quelle che ancora non si trovano, è un’altra vicenda – ha sottolineato la premier – che lacera le nostre coscienze di persone che escono per andare a lavorare, per fare semplicemente il loro lavoro e non tornano a casa. Penso che dobbiamo mandare un abbraccio, un pensiero e ovviamente tutta la nostra attenzione a loro e alle loro famiglie”

In tutto sono 1.041 le denunce di incidenti mortali sul posto di lavoro arrivate all’Inail in dodici mesi, in tutto il 2023. Quasi tre morti al giorno. E tra gli incidenti mortali, aumentano quelli avvenuti in occasione di lavoro, saliti da 790 a 799 casi.