Crollo di parte del palco sotto Palazzo Vecchio, un ferito

Firenze, il crollo di parte della struttura di un palco, montato sull’arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, ha causato il ferimento di un uomo di 74 anni, che è stato soccorso e ricoverato in ospedale dal 118 con codice giallo.

Il crollo della struttura è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica ed ha interessato in particolare uno dei tralicci orizzontali di tenuta in quota dell’impianto di illuminazione, la cosiddetta ‘americana’, che in questo caso però sosteneva anche la copertura del palco.

Il palco era stato allestito per ospitare alcune delle iniziative del Festival dell’economia civile, e su di esso, sabato sera, si era esibito Diodato ed altri artisti, spettacolo che era durato fino a tarda sera.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, isolandola, e avviato subito verifiche tecniche per determinare causa e dinamica dell’evento.

L’incidente ha richiamato l’attenzione dei numerosi turisti a passeggio in piazza della Signoria i quali, anche dopo il termine delle operazioni di primo soccorso al ferito e di delimitazione dell’area, hanno proseguito ad osservare l’area del crollo dove si vedono a terra, o pericolanti a mezz’aria, gli elementi del ponteggio che ha ceduto.

Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti sul posto anche i vigili della Polizia Municipale.