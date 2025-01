Crolla pino secolare a Scandicci: danni ad auto e tetti, disagi a illuminazione

Crolla un pino monumentale in un giardino comunale a Scandicci (Firenze), in via Burchietti. Nessuna persona è rimasta ferita, danneggiate invece tre auto parcheggiate e uno scooter, oltre a due porzioni di tetti. Colpiti anche un quadro dell’Enel, con alcune utenze domestiche rimaste isolate, e uno dell’illuminazione pubblica, circostanza quest’ultima che lascerà al buio il centro cittadino per la prossima nottata.

La strada è stata chiusa al traffico. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e di San Casciano in Val di Pesa, presenti con due squadre un’autoscala e un’autogru per la rimozione del pino. Al lavoro anche personale Enel per riattivare le utenze domestiche rimaste senza corrente. Sul posto squadre di volontari di Racchetta e Humanitas, la sindaca Claudia Sereni, il vicensindaco Yuna Kashi Zadeh e gli assessori Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi, oltre a dirigenti e tecnici del Comune. Il pino caduto, alto circa 25 metri, fa sapere l’amministrazione, era l’unico albero secolare presente nel territorio cittadino. La pianta era sottoposta a verifiche periodiche, anche con controlli di trazione: dai monitoraggi non erano emerse criticità.

Confermati dall’amministrazione comunale di Scandicci i problemi all’illuminazione pubblica. Circa una ventina le piazze e le strade che in attesa della conclusione delle operazioni di ripristino resteranno al buio nella notte tra il 12 e il 13 gennaio. In queste zone, da sapere il Comune, è stato deciso di incrementare i controlli in orario serale e notturno di polizia municipale e carabinieri, per garantire la sicurezza anche in assenza di illuminazione. Questo nel dettaglio l’elenco delle strade interessate dai disagi: via Burchietti, via IV Novembre, via Fucini, via S.Maria a Greve , via Duca d’Aosta, piazza Cioppi, piazza Benini, via Leopardi , piazza Piave, piazza Matteotti, via dei Rossi parziale, via Spinelli, via Aleardi, via Zanella, via Giusti, piazza Repubblica, via Alfieri, via Manzoni , via Dante, piazza Marconi, via Paoli, via Roma (parziale).

“Il pino caduto questa mattina in via Burchietti era un albero monumentale protetto dalla Sovrintendenza che ha visto in questi anni una richiesta di monitoraggio precisa, alla quale l’amministrazione si è sempre attenuta”. Lo fa sapere la sindaca di Scandicci (Firenze) Claudia Sereni, con un post sui canali social.

“Gli esperti hanno fatto tutte le verifiche di sicurezza attraverso i controlli di trazione, rilasciando al Comune nel mese di dicembre 2023 una relazione che non faceva emergere alcun tipo di problematica, ma che attestava, anzi, che l’albero era sicuro”, scrive Sereni, aggiungendo che “i nostri alberi sono senz’altro un patrimonio della città, ma contengono anche elementi di criticità forti che ci spingono a porci di fronte ad un grande tema che le città contemporanee dovranno affrontare: coniugare la salvaguardia del patrimonio arboreo con la sicurezza delle persone. Il nostro albero – ribadisce – era un albero controllato, monitorato, proprio per la sua età, per i suoi 150 anni che erano anche un simbolo del territorio. Proprio per questo, da oggi, riprenderemo in mano le carte territoriali per valutare gli interventi che dovranno susseguirsi nei prossimi anni”.