Critico per un giorno presenta “Voyage of time”

Terrence Malick torna in sala con un doc imponente sulle origini della vita e dell’universo, prodotto da Brad Pitt e narrato da Cate Blanchett “Voyage of time”. In anteprima a La Compagnia dal 1 marzo. Con l’iniziativa “Critico per un giorno” per i soci del Controradio Club biglietti in omaggio. Scopri come!

Presentato alla 73° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e candidato al Leone d’oro, il primo e unico doc diretto dal regista Terrence Malick (La sottile linea rossa, The Tree of Life), arriva finalmente nei cinema italiani, distribuito da Double Line in collaborazione con Lo Scrittoio.

Un documentario sulla storia dell’universo, dalla sua nascita al suo collasso. Percorso dalla mormorante energia della natura stessa, il film fonde effetti speciali innovativi con grandiose riprese girate in giro per il globo e oltre il globo, alla scoperta di ciò che dura, di ciò che resiste nel tempo. Che cosa significa, dopo tutti quegli eoni, essere noi, qui, ora?

Con Voyage of time Malick invita gli spettatori a sondare il passato, il presente e il futuro in un modo intimo. Il film mostra una serie di fenomeni naturali mai visti prima, fenomeni celesti e terrestri, macroscopici e microscopici, proposti con la consulenza di un gruppo di esperti scientifici all’avanguardia. La violenta geologia del pianeta ai suoi albori. Le prime cellule, che si sviluppano, si dividono, esplorano ogni nicchia possibile. La comparsa dei pesci, delle foreste, dei dinosauri e della nostra specie con la sua necessità di rapportarsi a ogni cosa: tutto questo si trasforma in un inno alla natura, alla vita, all’universo. Esplorazione del nostro passato planetario e ricerca di una collocazione per l’umanità nel futuro. Non esistono due individui che avranno la stessa esperienza.

Voce narrante dell’attrice premio Oscar, Cate Blanchett. INFO FILM

L’iniziativa CRITICO PER UN GIORNO è rivolta ai soci del controradio club e per poter partecipare è necessario scrivere una mail entro lunedì 28 febbraio a club@controradio.it specificando il proprio nome e cognome.

Ogni socio avrà diritto a 2 biglietti omaggio.