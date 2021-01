Crisi Governo, Nardini: “Renzi vuole prosciugare PD

Lo ha detto Alessandra Nardini, assessore della Regione Toscana, componente della direzione e dell’assemblea nazionale Pd, e responsabile del dipartimento nazionale su disuguaglianze e povertà del partito.

“Questa crisi politica, che ha avuto tempistiche e ragioni ben distanti dai bisogni delle

persone, è stata aperta unilateralmente e credo faccia parte di un disegno che il senatore Renzi ha più volte esplicitato: prosciugare elettoralmente il Pd”. Così Alessandra Nardini,

“Oltre a questo penso ci sia la volontà di impedire che si stabilizzi il bipolarismo centrosinistra-centrodestra – aggiunge Nardini in una nota – indebolendo, se non facendo proprio saltare, l’alleanza di governo che si è andata replicando anche in alcuni territori, dove ce ne sono state le condizioni. A queste motivazioni si aggiunge l’obiettivo di indebolire la figura di Conte per provare a tornare in qualche modo determinante nello scenario politico e nel centrosinistra”.

Per Nardini, “il Paese, invece, ha bisogno di stabilità, di guida e di visione e credo che questo non si possa garantire insieme a chi si è dimostrato inaffidabile”. “Ecco perché – dice ancora -penso che quanto espresso chiaramente dal segretario Zingaretti e dal vicesegretario Orlando sia giusto: non si sta parlando di reagire o meno all’atto grave di Renzi, si sta parlando di cosa serve al Paese.

Le elezioni sono l’ultima cosa di cui avremmo bisogno adesso ma non faremmo certo il bene del Paese accettando qualunque cosa: no ad un Governo con la destra sovranista e

nazionalista”. “Se un Governo guidato da Conte non trovasse i numeri in Parlamento – conclude – per garantire stabilità alla propria azione, cosa che non mi auguro assolutamente, le elezioni saranno inevitabili, e la responsabilità di tutto questo chiarissima”.