Covid: Toscana velocizza le assunzioni in sanità

Giani firma ordinanza, in servizio entro 7 giorni da chiamata

Semplificare le procedure per le assunzioni, di qualunque tipologia, nel Sistema sanitario regionale, così da garantire l’ingresso in servizio entro una settimana dalla chiamata. E’ l’obiettivo di un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, spiega una nota, sarà possibile attingere dalla graduatorie in vigore, e con procedura di emergenza, compreso il doppio scorrimento di tutti gli idonei, garantendo agli aventi diritto il massimo di possibilità di scelta tra sedi di destinazione. Anche per le assunzioni a tempo determinato verranno prese decisioni analoghe. Saranno emessi bandi sempre aperti, con aggiornamento periodico delle graduatorie. Potranno anche essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico in pensione.



Al conseguimento della specializzazione, i medici presenti nella graduatoria del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, potranno essere assunti a tempo indeterminato dall’Azienda che ha conferito l’incarico. Saranno inoltre attivate, in emergenza, selezioni a tempo determinato di personale.

“Il nostro intento – spiega Giani – è quello di velocizzare il più possibile le procedure che portino a quello che si configura a tutti gli effetti come un inderogabile incremento del numero del personale sanitario in attività. Lo richiede una seconda ondata, attesa, ma dalle dimensioni ben più ampie rispetto a ciò che speravamo, e soprattutto il personale in servizio, da mesi sottoposto ad un notevole stress e che necessita del massimo riposo possibile e di essere affiancato da nuovi colleghi”. L’ordinanza prevede anche la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale assunto o mantenuto in servizio a tempo determinato o con incarichi libero professionali.