Covid: sindaco, oggi nuovi tamponi in Rsa Chianti

Tamponi nella Rsa ‘Rosa Libri’ di Greve in Chianti



“Stamani sono stati effettuati nuovamente i tamponi agli ospiti della Rsa e speriamo, a distanza di 50 giorni, di avere qualche positivo in meno”. Lo ha detto il sindaco di Greve in Chianti (Firenze) Paolo Sottani, parlando della Rsa ‘Rosa Libri’ dove si sono registrati 13 decessi per Covid.

“Nella struttura, il 26 settembre scorso – ha ripreso il primo cittadino – erano presenti 48 ospiti, di loro ad oggi 28 sono positivi, due sono deceduti per motivi che non riguardano il Covid, 13 deceduti, invece, per complicanze relative al Coronavirus, quattro sono negativi ed uno è tornato a casa. Il prezzo pagato dalla nostra comunità, che conta quasi 14mila abitanti, è stato molto alto. Dobbiamo considerare che gli ospiti presenti in Rsa sono non autosufficienti e con diverse patologia”. Sottani, infine, ha precisato che “da diverse settimane la situazione è stabile. Sono inoltre rientrati a lavori cinque degli operatori contagiati e gli altri lo faranno a breve”.