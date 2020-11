Covid: prefettura Firenze,più controlli e ok chiusura piazze

E’ quanto deciso oggi nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in prefettura a Firenze.

Maggiori controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme anti Covid, in particolare nei fine settimana, e via libera anche a eventuali misure più restrittive per prevenire gli assembramenti, compresa la chiusura delle strade e delle piazze maggiormente frequentate. E’ quanto deciso oggi nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in prefettura a Firenze. “Alla luce del perdurante incremento della curva epidemiologica – spiega la prefettura in un comunicato -, e del conseguente inserimento della Regione Toscana nella cosiddetta. ‘area arancione’, sono state valutate anche eventuali misure maggiormente restrittive, come previsto dal Dpcm del 3 novembre 2020”.

Per quanto riguarda il comune di Empoli, si precisa nel documento, “il comitato ha reputato proporzionata l’adozione di un provvedimento del sindaco di divieto di stazionamento in piazza della Vittoria”, ordinanza non ancora emessa da parte del primo cittadino Brenda Barnini. Riguardo a Firenze, il comitato “ha disposto una significativa implementazione dei controlli da parte delle forze di polizia nelle aree a maggior rischio di assembramenti specie nel centro storico cittadino, in particolare nei fine settimana, sia in chiave preventiva che repressiva. Inoltre, “sarà successivamente valutata l’eventuale necessità di provvedimenti maggiormente restrittivi per le aree ove il fenomeno degli assembramenti risulti ‘cronicizzato'”.

Concordato infine un incremento dei controlli in alcune aree verdi del comune di Campi Bisenzio, dove di recente sono stati segnalati assembramenti. “Questa – afferma il prefetto Laura Lega – è la stagione nella quale ciascuno di noi è chiamato ad assicurare con il proprio comportamento responsabile la sicurezza sanitaria dell’intera comunità”.