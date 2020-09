Covid, migliaia ‘prigionieri’ del doppio tampone. “Governo intervenga”

Podcast 00:00 / 00:06:54 1X

Appello di docenti, ricercatori e medici per abolire il criterio del ‘doppio tampone negativo’ per decretare la guarigione dal coronavirus. Intervista con la prof.ssa ILARIA BAGLIVO, docente di biochimica all’università degli Studi della Campania. “Anche per OMS bastano 10 gg, più 3 se si avevano sintomi”

ASCOLTA L’INTERVISTA