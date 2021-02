Covid: Cecina zona rossa, esami di massa sulla popolazione

Si è svolta questa mattina la riunione operativa per mettere a punto i dettagli dell’operazione di screening Territori Sicuri, organizzata da Comune di Cecina (Livorno), Regione Toscana e Azienda Usl NordOvest, con la collaborazione di Anci, Ars e associazioni di volontariato.

Il monitoraggio sulla diffusione del Sars-Cov-2 e delle sue varianti, sarà preceduto da uno screening promosso dal Comune con il supporto della Pubblica Assistenza di Cecina, che

ha messo a disposizione personale e locali, e riguarderà la scuola elementare Marconi di San Pietro in Palazzi, studenti e operatori scolastici.

Le famiglie saranno contattate direttamente dalla scuola e sarà loro offerta la possibilità di

effettuare un tampone antigenico rapido, il cui costo è coperto dal Comune, allo scopo di ‘quantificare’ la diffusione del virus e poter programmare il ritorno alla didattica in presenza. Da martedì invece prenderà il via la campagna di screening ‘Territori Sicuri’, aperta a tutta la popolazione di Cecina.

Saranno organizzate sei linee per l’effettuazione dei test, per1.440 tamponi al giorno. I tamponi saranno di tipo antigenico e molecolare, e saranno tutti inviati in laboratorio, attivo anche in orario notturno, per la ricerca del virus e delle sue varianti. “Si tratta – sottolinea il sindaco Samuele Lippi – della prima volta in Toscana che viene fatta un’operazione di questa portata.

La partecipazione è su base volontaria, ma l’invito è ad una adesione il più ampia possibile. In particolare mi rivolgo a tutti i cittadini over 50, dal momento che i dati, anche su segnalazione dell’Ars, ci parlano di una forte diffusione del virus nel nostro territorio nella fascia di età più alta. Rinnovo anche l’appello a quanti, tra i sanitari, possono mettere a disposizione in modo volontario tempo per collaborare alle operazioni: abbiamo già ricevuto delle adesioni e ringrazio quanti hanno dato la loro disponibilità”.

Per offrirsi volontari, medici e infermieri possono scrivere alla mail [email protected]

Lo screening verrà effettuato a partire da martedì e durerà almeno fino al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nel parcheggio ex vivaio della Forestale, lungo viale Galliano a

Marina di Cecina. Non è un drive through: i cittadini dovranno recarsi ai gazebi e alle postazioni mobili a piedi.

I cittadini possono prenotarsi al link www.territorisicuri.sanita.toscana.it (l’opzione ‘Cecina’ verrà attivata nelle prossime ore). Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale. Il giorno del test sarà poi necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria. I referti saranno poi progressivamente disponibili sul portale regionale apposito (referticovid.sanita.tosca.it) e sul proprio fascicolo sanitario

elettronico.

Una linea sarà interamente dedicata alla scuola e rivolta quindi agli studenti e agli insegnanti di Cecina (che vivono e studiano nel comune, che risiedono qui ma studiano

altrove, che risiedono altrove ma studiano nel Comune).