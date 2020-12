Covid, Bezzini: “a metà gennaio vaccino a primi 120mila toscani”

Lo ha detto Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione Toscana, spiegando che “la prima vaccinazione sarà intorno a metà gennaio, e il richiamo fra fine gennaio ed i primi giorni di febbraio, poi proseguiremo ulteriormente con le categorie indicate dal governo”.

Bezzini, che ha parlato a margine della presentazione di un nuovo drive-through a Sesto Fiorentino (Firenze), ha ricordato che la priorità per la somministrazione del vaccino sarà data a “operatori sanitari, socio-sanitari, ospiti delle Rsa, sistema del 118 ed operatori delle cliniche della sanità private”, e ha sottolineato che “è al lavoro uno staff di 45 persone, composte dal dipartimento regionale della sanità e di tutte le aziende sanitarie del territorio, che si riuniscono tutte le sere, che stanno già immaginando come organizzare anche concretamente la distribuzione e la somministrazione del vaccino, partendo dai 12 hub che sono stati riconosciuti nazionalmente”.

“Ci saranno anche degli hub secondari – ha sottolineato – per servire le aree più lontane dai grandi ospedali, e per consentire anche di poter raggiungere in maniera più agevole le Rsa che sono dislocate nei territori rurali e in montagna. Questo è il lavoro che stiamo facendo”.

che nella nostra regione tra pubblico e privato ha raggiunto livelli attorno ai 25.000 tamponi giornalieri” ha aggiunto Bezzini, spiegando che i tamponi fatti “oggi si sono ridotti perché c’è meno domanda da parte dei medici, che prescrivono meno richieste di tamponi perché evidentemente la pressione del contagio si è abbassata”.

