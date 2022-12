Cortona, esplosione di un casolare: coinvolta donna incinta

By

Cortona (Arezzo), esplosione in un casolare, coinvolta una donna incinta.

Nell’esplosione, forse per una bombola di gas, in un casolare nella campagna di Cortona è rimasta ferita una donna incinta già soccorsa e trasportata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale locale, vicino al luogo dello scoppio, per poi essere trasferita all’ospedale di Arezzo.

Secondo quanto si apprende dalle prima informazioni la donna, che avrebbe riportato ustioni alle gambe, non si trovava nella stanza dove c’è stato lo scoppio, ma in un altro punto dell’abitazione.

Inoltre nell’alloggio dovrebbero vivere in tutto tre persone. Al momento l’abitazione è inagibile. Le operazioni dei vigili del fuoco procedono.