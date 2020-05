Coronavirus Toscana: 12 casi nuovi, crescono i guariti (72,4% del totale)

In Toscana sono 10.047 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri ma anche i guariti crescono (+0,4%) e raggiungono quota 7.270 (72,4% dei casi totali). Così il bollettino giornaliero della Regione Toscana che riferisce anche che i test eseguiti hanno raggiunto quota 226.046 e che i casi attualmente positivi sono 1.766, -1,1% rispetto a ieri.

Si registrano, invece, due nuovi decessi, due uomini, uno a Firenze e uno a Livorno. Il totale dei morti in regione è salito così a 1.011 persone. Inoltre complessivamente, 1.569 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, mentre altre 7.819 sono anch’esse isolate ma in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Calano i ricoveri: i pazienti Covid oggi sono 197, sette in meno di ieri di cui 40 interapia intensiva. Tra i 7.270 guariti, 1.677 sono persone “clinicamente guarite” (+13 su ieri) mentre 5.593 (+17) sono dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.