Coronavirus: storia di Martina, dalla disperazione alla forza di cambiare

La perdita di un familiare a Bergamo per coronavirus, l’acquisto di un bar in pieno lockdown a Firenze, Martina con un passato da genetista e un futuro da ristoratrice a 43 anni è protagonista di ‘una storia nella storia’ dell’emergenza sanitaria ed economica e ai microfoni di Chiara Brilli, nonostante tutto, ci racconta il suo ottimismo e come possiamo ripartire.