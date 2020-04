Coronavirus: “Niente più duplicati di chiavi ma molte vernici”, il ferramenta si ‘attrezza’

I negozi di ferramenta sono rimasti sempre aperti per decreto.

E dovendo stare a casa molti si sono dati ai lavori domestici acquistando prodotti per imbiancare per manutenere l’immobile, altri settori invece si sono di colpo bloccati, come testimonia il ferramenta di piazza Batoni a Firenze intervistato da Chiara Brilli che ci racconta anche di come un mercato come quello dei prodotti igienizzanti e di protezione sia di fatto inaccessibile.