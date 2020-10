Fiesole: focolaio Covid in centro migranti

22 i casi riscontrati tra le persone ospiti, tutti asintomatici

Un focolaio di Covid si è sviluppato tra gli ospiti di un centro di accoglienza straordinaria (cas) a Borgunto, nel comune di Fiesole. Sono 22 i casi riscontrati tra persone sotto i trent’anni, asintomatici, subito isolati e messi in quarantena sotto il monitoraggio dell’Azienda sanitaria.

Lo rende noto la sindaca di Fiesole Anna Ravoni spiegando anche che “in seguito a una riunione di urgenza in Prefettura ieri è stato disposto il trasferimento negli alberghi sanitari che avverrà nella giornata di oggi”.

Il focolaio è stato scoperto dopo che un ospite del Cas che svolgeva servizio di volontariato in un altro Comune, essendo venuto a contatto con un soggetto positivo, è stato sottoposto alle analisi. Dopo l’esito di positività, i test sono stati estesi anche agli altri ospiti della struttura. La Asl, insieme alla cooperativa che gestisce il centro ha inoltre effettuato “prontamente tutti gli accertamenti di tracciamento per risalire agli eventuali contatti avuti dai positivi nei giorni scorsi”.

La sindaca Ravoni rassicura in una nota, “che la situazione sia assolutamente sotto controllo visto che i ragazzi in pratica non hanno avuto contatti con l’esterno”.

“Nonostante i casi in aumento in tutta la Toscana e la difficoltà da parte di Asl nel reperire posti negli alberghi sanitari – commenta la sindaca -, la situazione è stata gestita bene grazie ad un intervento immediato e sinergico di Prefettura, Asl, Comune e cooperativa”