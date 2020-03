Coronavirus: Firenze, test rapido è prenotabile online

Il test, che identifica la presenza degli anticorpi che si sviluppano contraendo il Covid-19, verrà eseguito da una rete di laboratori di analisi accreditati privati al prezzo di 25 euro. L’esame potrà essere eseguito solo da chi non ha sintomi e non è in regime di quarantena.

Il test sierologico rapido in grado di evidenziare se si è contratto il coronavirus sarà prenotabile on-line da domani per tutti i residenti nel comune di Firenze, attraverso il sito della startup fiorentina Cupsolidale.it.

Il test, che identifica la presenza degli anticorpi che si sviluppano contraendo il Covid-19, verrà eseguito da una rete di laboratori di analisi accreditati privati al prezzo di 25 euro. L’esame potrà essere eseguito solo da chi non ha sintomi e non è in regime di quarantena.

“La Regione Toscana ha firmato un’ordinanza che dispone il tampone per tutti i soggetti, sia i pazienti che gli operatori delle Rsa, dove si rilevano casi positivi. Spero che si possa fare ancora di più ed ampliare i test ed i tamponi a tutte le strutture socio-sanitarie ed assistenziali che accolgono gli anziani. Dobbiamo evitare che queste residenze si trasformino in delle sorti di focolai”. Ha detto poi Nardella, nel corso di una diretta su Fb.

Nardella ha affermato di avere “una paura, che un’intera generazione se ne possa andare. Proprio la generazione che ha vissuto e che ha superato la Seconda guerra Mondiale, la generazione che ha ricostruito il Paese, oggi è” quella “più esposta e più colpita dal virus. Sono riusciti a sopravvivere alla guerra ma non sono riusciti a sopravvivere al contagio.

Dobbiamo aiutarli anche per questo. Noi più giovani abbiamo un dovere morale verso le generazioni più anziane, verso chi ha costruito il Paese che ci è stato consegnato”