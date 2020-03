Coronavirus: Firenze, sospeso controllo della sosta

Nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus Ataf dal prossimo 16 marzo il servizio si svolgerà con orari ridotti e terminerà alle ore 20.30 circa. Inoltre, sempre Ataf rende noto che le linee scolastiche 84 (Ataf) e 82, 86, 87, 89, S1, S3, Sc, (Linea) sono sospese fino al 4 aprile.

E’ prevista da oggi, a Firenze, la sospensione del controllo della sosta da parte degli operatori della Sas, mentre dalla mezzanotte di sabato – domani – si sospende anche l’obbligo di spostare l’auto per la pulizia della strada.

Dal 16 marzo inoltre ci saranno accessi temporanei gratuiti nella Ztl, oltre ai parcheggi gratis per gli ospedali Meyer e Careggi. Sono le novità previste dal Comune di Firenze, in modo da venire incontro ai cittadini in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

Gli interventi di sanificazione delle strade da parte di Alia, precisa una nota di Palazzo Vecchio, potranno essere ugualmente svolti in tutta la città e riguarderanno le aree pubbliche (piazze, strade e aree verdi ancora aperte) che possono essere state oggetto di particolari afflussi di persone e in particolar modo gli elementi di contatto quali arredo urbano, parapedonali, barriere di separazione tra marciapiedi e strada, lampioni, recinzioni.

Per gli accessi temporanei alla Ztl i permessi cartacei saranno sostituiti da autorizzazioni temporanee che sarà possibile richiedere via e-mail.

Dovranno essere indicati giorno, ora, targa del veicolo e motivazione dell’ingresso in Ztl. Sempre via e-mail arriverà l’autorizzazione da stampare e collocare sul cruscotto.

