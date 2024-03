Coop summit’24, incontro su cooperative e imprenditoria giovanile

Un incontro dedicato all’esplorazione dell’imprenditoria giovanile attraverso la lente dell’innovazione cooperativa. E’ Coop summit ’24, in programma il 9 aprile presso Nana bianca a Firenze, in piazza del Cestello.

L’evento spiega una nota, “vuole essere un punto di incontro vitale, promuovendo networking e dialogo aperto sull’universo delle cooperative. Valori come la cooperazione, la flessibilità e l’interazione creativa giocano un ruolo fondamentale nel mondo delle cooperative, rivelando una stretta affinità con l’imprenditorialità e l’innovazione. Al di là dei modelli tradizionali, il Coop summit ’24 invita a esplorare nuovi paradigmi imprenditoriali, incentrati sulla sostenibilità e una gestione oculata delle risorse umane, ridefinendo così il ruolo delle cooperative nel tessuto imprenditoriale del paese. Tra gli ospiti di Coop summit ’24 Shamzy, giovane ticktoker toscano da quasi due milioni di follower. “Le giovani generazioni hanno a cuore i valori della partecipazione e della sostenibilità: entrando nel mondo della cooperazione questi valori possono diventare anche un’opportunità professionale, un’occasione di crescita – spiega Niccolò Marini, direttore di Confcooperative Toscana -. Con creatività e visione i giovani possono dare il loro contributo a questo settore ma anche trovare spazio per realizzare idee imprenditoriali in proprio, tenendo insieme innovazione e valori cooperativi”.