Controradio News ore 7.25 del 9 gennaio 2023

Controradio news – Centinaia di ultrà coinvolti, il traffico dell’A1 bloccato verso nord per 50 minuti, l’area di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo, teatro di una guerra fra ultrà, ancora al centro di scontri tra tifosi come l’11 novembre 2007 quando morì il supporter della Lazio Gabriele Sandri, ucciso dall’agente Luigi Spaccarotella. E’ lo scenario della battaglia avvenuta ieri lungo l’Autostrada del Sole, protagonisti ultrà del Napoli e della Roma in trasferta al nord, i primi a Genova, i secondi a Milano. Sono in corso le attività per individuare i violenti anche grazie alle immagini delle telecamere.

Controradio news – Il Consiglio comunale di Abetone Cutigliano ha sottoscritto e approvato in seduta straordinaria un documento con urgenti specifiche richieste a Governo e Regione. Viene chiesta l’emanazione dello stato di emergenza per la montagna come avviene in caso di periodi prolungati di siccità; sostegni per le aziende e le attività del settore turistico; la cassa integrazione, per alcuni giorni la settimana, per il comparto lavorativo legato al sistema neve; l’annullamento dei canoni demaniali per le piste da sci ma anche di raddoppiare il contributo previsto per gli impianti di risalita per il triennio 2023-24-25.

Controradio news – Disabile prigioniera in alcune stanze della sua abitazione, nel lungo ponte dell’Epifania, a causa del guasto al montascale fornito dalla Asl che invierà i tecnici non prima di oggi a causa delle ferie. E’ quanto denuncia l’associazione di consumatori Aduc che ha annunciato di rivolgersi anche all’assessorato regionale alla sanità e al ministero se l’Azienda sanitaria non modificherà il servizio di assistenza. La vicenda riguarda una signora della provincia di Pisa affetta da sclerosi multipla e costretta a vivere su una sedia a rotelle a causa di una grave disabilità motoria.

Controradio news – Una perturbazione di origine atlantica, in transito sulla Toscana, porterà piogge diffuse, anche con temporali, venti forti e mareggiate. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha aggiornato il codice giallo che riguardava il solo nord-ovest della regione, estendendolo a tutta la Toscana.