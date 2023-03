Controradio News ore 7.25 del 6 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – “Oggi è domenica, domani si muore in mare” è la scritta apparsa ieri sulla scultura realizzata dall’artista Stefano Pieretti e collocata in piazzale Boccherini a Lucca. Accanto alla scritta disegnata una tutina da bambino. Il riferimento, oltre che a una frase di Pasolini, è al naufragio a Cutro (Crotone). A rivendicare la scritta è lo stesso artista. “L’azione è il mio modo di dichiararmi non complice di un paese in cui vengono respinti uomini, donne e bambini ingoiati nelle nostre acque”, ha spiegato Pieretti.

Preso atto della dichiarazione di Carlo Fuortes, che ha confermato di voler continuare la sua attività di ad in Rai. Riunione oggi del Consiglio di Indirizzo del Maggio Musicale Fiorentino, dopo le dimissioni del sovrintendente Pereira, per assicurare in tempi molto rapidi al Teatro una nuova guida. Il Cdi è convocato per affrontare la questione oggi. E’ quanto ha ribadito il sindaco di Firenze Dario Nardella, anche presidente della Fondazione del Teatro del Maggio

Controradio News – E’ stato ritrovato, primo di vita, all’interno di un’auto 4×4 precipitata in un dirupo per 200 metri in Garfagnana (Lucca), un uomo scomparso da alcuni giorni. E’ quanto si apprende dai vigili del fuoco intervenuti a Foce di Terrarossa, nel comune di Villa Collemandina.

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri in Arno a Cascina (Pisa): si tratta di un’anziana di cui si erano perse le tracce tre giorni fa e per la quale erano state avviate le ricerche dopo l’allarme lanciato dai familiari.

Controradio News – Un “grazie” a tutti coloro che, sia prima della partita Fiorentina-Milan che tramite il profilo instagram dell’Associazione (ancora utilizzabile per partecipare tramite il portale Gofundme.com), hanno contribuito a raccogliere oltre 18.000 euro. L’Associazione Davide Astori ringrazia club e tifosi che in nome del giocatore prematuramente scomparso 5 anni fa scendono in campo per la solidarietà. In particolare in questa occasione sono stati raccolti fondi “che saranno destinati alla fornitura di un chemioterapico contro l’anemia falciforme impiegato in un centro medico in Camerun dove attualmente sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita”.