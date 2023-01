Controradio News ore 7.25 del 4 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:50 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un uomo di 75 anni è morto dopo un incidente avvenuto ieri a Prato, in via Busento. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse attraversando la strada quando sarebbe stato investito da un mezzo che stava effettuando la raccolta della carta, un camioncino di una cooperativa che opera per conto di Alia. La dinamica dell’incidente, è “in via di accertamento”.

Controradio news – Infortunio sul lavoro a Carrara (Massa Carrara): un operaio di 38 anni è caduto ieri pomeriggio da circa tre metri di altezza. Secondo quanto appreso dai sanitari, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Apuane. L’uomo lavora per una ditta che si occupa di scaffalature a Carrara. Intervenuti anche gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest.

Controradio news – E’ morto don Giampietro Gamucci, parroco dal 1960 della chiesa di San Niccolò a Oltrarno. Avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 2 aprile. Le esequie si terranno il 5 gennaio alle 10.30 nella parrocchia di San Niccolò in Oltrarno.

Controradio news – Nuova sassaiola ad Arezzo contro la roulotte del clochard a cui un gruppo di giovani aveva prima rotto un vetro a sassate, poi lasciato un biglietto di scuse insieme ad 80 euro. Tiziano, 56enne originario del Canton Ticino, da 10 anni vive nella roulotte posteggiata nel parcheggio di una scuola di Arezzo, previo permesso della Provincia che è proprietaria del terreno, dopo aver perso il suo lavoro di falegname.

Controradio news – Un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane all’isola d’Elba, in una zona di Rio (Livorno). Soccorso, è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino, che era in vacanza all’Elba con i genitori, ha riportato ferite al viso e alla fronte. Stava giocando con la sorellina nel giardino di casa di un’amica di famiglia, quando un maremmano incrociato con altra razza, lo ha azzannato al volto.

Controradio news – Un incontro urgente con la minstra del Turismo, Daniela Santanchè, al fine di approntare un piano straordinario per l’Appennino senza neve. A richiederlo sono le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo, alle prese con una stagione invernale con temperature più alte della media, assenza di manto nevoso per sciare e difficoltà anche a innevare artificialmente perché non si scende sotto lo zero termico nemmeno di notte. “Al più presto un tavolo di lavoro congiunto per definire un piano straordinario per l’Appennino” ha annunciato Santanché su twitter.