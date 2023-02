Controradio News ore 7.25 del 28 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Controradio News – Proseguite le operazioni di rimozione del Tir che poco dopo le 14 di ieri si è ribaltato sul ponte della Vittoria, a Firenze. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, lo spiega Palazzo Vecchio, l’autoarticolato che trasportava terra, per ragioni da accertare, ha perso il controllo nella curva che dall’uscita del sottopasso si immette sul ponte. Inizialmente è stato istituito un restringimento di carreggiata su piazza Gaddi poi, dopo le 17, con l’arrivo delle gru per la rimozione, è scattata la chiusura totale della circolazione sul ponte. Intorno alle 23 riaperto in entrambe le direzioni – ma in direzione piazza Gaddi si passa su una sola corsia.

Controradio news – La procura di Firenze ha chiesto una misura interdittiva, che dovrà essere decisa dal gip dopo un interrogatorio, per Alexander Pereira, dimessosi ieri da sovrintendente del Maggio, indagato per le spese sostenute e poste a carico della fondazione. La procura contesta poi a Pereira, oltre al peculato, l’ipotesi di malversazione in relazione all’uso di parte del fondo integrativo di 35 milioni erogato dal Governo per aggredire il debito da 50 milioni della fondazione accumulatosi nel corso degli ultimi 15 anni. In particolare, secondo quanto appreso, si contesta l’uso di 8,5 milioni per pagare anche gli stipendi dei dipendenti del Maggio.

Cobtroradio news – “Dobbiamo cercare di conquistare i Comuni che vanno al voto tra pochi mesi: abbiamo centri importanti come Siena, Pisa e Massa, abbiamo Comuni medio-grandi altrettanto importanti tra i quali anche la mia Campi Bisenzio, e quindi ci metteremo il massimo impegno per provare a riconquistarli”. Lo ha affermato Emiliano Fossi, nuovo segretario regionale del Pd della Toscana, in una conferenza stampa dedicata ai risultati delle primarie. Sulla vicenda dell’aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo e della lettera della preside del liceo Leonardo Da Vinci, Fossi ha annunciato che il Pd Toscano “sarà sabato prossimo alla manifestazione promossa anche dal sindacato”.

Controradio news – Sono state 10.400 le persone che hanno partecipato alla Stazione Leopolda alla seconda edizione del salone sull’editoria organizzato da Pitti Immagine, Testo, che ha visto la partecipazione di 107 editori. Tre giorni che hanno fatto registrare una partecipazione di pubblico in crescita: alla prima edizione erano state 8.250. Sono stati invece 200 gli appuntamenti, tra presentazioni, laboratori, percorsi guidati ed eventi speciali.