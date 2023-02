Controradio News ore 7.25 del 24 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Manifestazioni, presidi ed eventi organizzati in tutta la Toscana a un anno di distanza dall’inizio della guerra in Ucraina. La rete delle realtà di Europe For Peace Firenze aderisce alla mobilitazione lanciata a livello internazionale organizzando per sabato 25 febbraio, con una catena umana intorno alla Galleria degli Uffizi. Il ritrovo è alle ore 14.30 in piazza dei Giudici, sui lungarni. Manifestazioni oggi anche in altre città della Toscana.

Controradio News – Condanna per i fatti avvenuti davanti al liceo Michelangiolo di Firenz e, plauso per la lettera della preside del Leonardo da Vinci, mentre sono “inaccettabili” le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Questo, in sintesi, il messaggio contenuto in un documento firmato da oltre 15 sindaci della provincia di Firenze. “Condanniamo fermamente l’aggressione squadrista avvenuta sabato scorso davanti al liceo Michelangiolo di Firenze – sottolineano i primi cittadini. i sindaci esprimono “vicinanza ai giovani aggrediti” e manifestano “solidarietà alla dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci, Annalisa Savino. Per i sindaci del Fiorentino quelle del ministro sono “frasi inaccettabili alla luce di quanto accaduto”.

Controradio news – Una raccolta firme dal titolo ‘Sosteniamo la preside Annalisa Savino, minacciata dal ministro Valditara’ è stata lanciato dal comitato di genitori e insegnanti ‘Priorità alla scuola’. Dopo poco tempo dalla pubblicazione della petizione online, le firme erano già circa 3mila. Il comitato aggiunge “invitiamo tutta la comunità educante che si riconosce nella scuola antifascista e democratica a unirsi a queste parole sottoscrivendole”.

Controradio news – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla presidente Beatrice Dani e a tutto il personale del tribunale di Pisa. Ringrazio le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto e auspico che le indagini possano ricostruire esattamente l’accaduto e identificare i responsabili di un gesto intimidatorio inaccettabile per la nostra comunità”. Così, in una nota, il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo in merito all’ordigno inesploso rinvenuto nei pressi del palazzo ieri.

Controradio news – In seguito ad una protesta di animalisti tenutasi lo scorso 2 dicembre a Massarosa (Lucca), dove dopo che un cinghiale che era stato investito ci fu l’abbattimento da parte degli agenti della polizia provinciale, un’ animalista viareggina di 45 anni è stata indagata da parte della procura di Lucca. Le sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio, istigazione a delinquere, diffamazione ed inosservanza dei provvedimenti delle autorità.

Controradio news – Un lupo è sceso in città ad Arezzo ed ha camminato lungo la tangenziale, schivando macchine e fermandosi a guardarle. L’animale è stato ripreso dagli automobilisti e video hanno iniziato a circolare sulle chat. Non è la prima volta che viene avvistato alle porte della città un esemplare di lupo ma mai così vicino a aree densamente popolate dalle persone. Stavolta è stato visto passare davanti ad un fast food e nei pressi del Teatro Mecenate, strutture a pochi metri dalla tangenziale. Al momento viene considerato l’avvistamento di lupo “più cittadino” fatto ad Arezzo.