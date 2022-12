Controradio News ore 7.25 del 1 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio news – Dopo otto ore di confronto, l’azienda Iron&Logistics e la sigla SiCobas hanno raggiunto un pre-accordo sulla vertenza in corso. Lo riferisce la Regione Toascana spiegando che “è il risultato del tavolo di crisi convocato in Palazzo Strozzi Sacrati da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, assistito dalla struttura dell’unità di crisi”. ” Alla base del confronto, precisa il consigliere, c’è stata “anche la disponibilità dell’azienda a illustrare il piano industriale come richiesto dalla Regione”. Il preaccordo oggi sarà sottoposto alle valutazioni dell’azienda e all’assemblea dei lavoratori raggiunti da licenziamento.

Controradio news – E’ “parziale” l’esame operato dal tribunale del riesame di Firenze su alcuni sms del direttore generale di Careggi Rocco Damone, coinvolto nell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati a Medicina a Firenze. Questo il motivo per cui la Corte di Cassazione aveva disposto un nuovo giudizio sulla misura interdittiva chiesta dalla procura di Firenze sul direttore generale dell’Aou. Il tribunale del riesame dovrà infatti pronunciarsi per la terza volta sulla sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per 11 mesi sollecitata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto Antonio Nastasi ormai circa un anno e mezzo fa.

Controradio news – Saranno i risultati dell’autopsia, disposta per lunedì prossimo, a dare i primi riscontri sulle cause della morte di un bambino di 7 anni a Castiglione d’Orcia (Siena), che ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore, accusando un forte dolore alla testa ieri mattina. La salma, all’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena, rimane a disposizione della procura che ha aperto un’inchiesta.

Controradio news – San Gimignano (Siena) ha intitolato una piazza a Mahsa Amini, la ragazza uccisa dalla polizia morale iraniana, nel giorno della Festa della Toscana, il 30 novembre, che ha celebrato l’abrogazione della pena di morte nel Granducato (1786), primo Stato al mondo a farlo. San Gimignano ha intitolato a Mahsa Amini la sua storica piazza delle Erbe dove è stata apposta una targa in ricordo della giovane iraniana. Mahsa Amini è simbolo delle donne e degli uomini che stanno lottando in Iran per esercitare i propri diritti politici e umani.