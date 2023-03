Controradio News ore 7.25 - 8 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:48 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Alle donne protagoniste della storia del passato e di oggi come le iraniane in lotta per i loro diritti. A loro guarda la Giornata internazionale della Donna in Toscana, tra spettacoli, musei, incontri. Ricordiamo che i sindacati di base Cobas, Cub, Usb e Sgb hanno indetto uno sciopero generale che riguarda anche i mezzi pubblici e i settori pubblici e privati. Tra le motivazioni della protesta anche il peggioramento delle condizioni di vita delle donne.

In occasione di due manifestazioni con corteo nel centro di Firenze, il servizio di Autolinee Toscane potrà subire momentanee deviazioni. E’ quanto annunciato, in una nota, dalla stessa At. La prima manifestazione con corteo, prevista nella mattinata, inizierà dalle 10 da Piazza D’Azeglio e arrivo in Piazza SS. Annunziata. La conclusione è prevista intorno alle 13. La seconda manifestazione con corteo, prevista nel pomeriggio, inizierà dalle 15.30 da piazza SS Annunziata. “Lotto marzo”. Con questo slogan il movimento “Non una di meno” di Firenze ha organizzato lo sciopero transfemminista, una manifestazione di protesta con concentramento in piazza Santissima Annunziata. L’appuntamento è alle ore 15 dell’8 marzo in piazza Santissima Annunziata con interventi e performance, poi il corteo partirà alle ore 17 per snodarsi lungo le vie del centro di Firenze e la manifestazione si concluderà in piazza Santo Spirito.

63 e 60 anni, sono stati trovati privi di vita in un’abitazione in località il Piaggione, nel comune di Lucca. Non sarebbero stati rilevati segni di violenza sui corpi. Sarebbe stata esclusa poi, da quanto appreso, l’ipotesi di un decesso causato da un’intossicazione di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari inviati dal 118 e dai carabinieri, il pm di turno e il medico legale. Controradio news – Un uomo e una donna

Controradio news – Persone sdraiate a terra sotto un lenzuolo per ricordare le 140 vittime del Moby Prince . E’ la campagna di mobilitazione lanciata dalle associazioni dei familiari e che si svolgerà sabato prossimo nella sede dell’associazione 140 in Via Terreni 2, a Livorno.

Controradio news – A partire dalla tarda mattinata di oggi sarà il vento di Libeccio il fenomeno più rilevante riguardo al tempo. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 marzo.