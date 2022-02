Controradio News ore 7.25 - 8 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:44 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’



dirigente scolastica. CONTRORADIO NEWS – Principio d’incendio questa mattina nei bagni del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze. Sull’episodio, avvenuto intorno alle 8,40 al terzo piano dell’istituto quando le lezioni erano in corso, indagano i carabinieri. Secondo quanto spiegato dai militari, le fiamme, di probabile origine dolosa, sono state domante con un estintore dal personale della scuola ma hanno danneggiato la rete elettrica e quella di internet, riattivate solo dopo l’intervento dei tecnici. L’accaduto è stato denunciato ieri pomeriggio ai carabinieri della stazione di Rifredi dalladirigente scolastica.

CONTRORADIO NEWS -“Quanto è accaduto è gravissimo. Le scuole sono luoghi di civiltà e educazione, Firenze non merita gesti di tale meschinità e violenza. La Polizia sta indagando per trovare i responsabili”. Lo ha scritto invece, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella commentando la notizia degli ingressi incendiati la notte scorsa delle scuole dell’infanzia e primaria Balducci e secondaria di primo grado Paolo Uccello.

CONTRORADIO NEWS – Il capogruppo del M5s in Palazzo Vecchio a Firenze, architetto Roberto De Blasi, ha reso noto che nel tardo pomeriggio di ieri è stato aggredito da un uomo, in via dei Pescioni, in centro. Si è accorto che una persona si è avvicinata in modo deciso verso un gruppo di 4-5 ragazzi. Nel passare, ha spintonato qualcuno di loro. I ragazzi si sono lamentati di questo e anche del fatto che non indossasse la mascherina. In quel momento l’uomo ha iniziato prima ad imprecare contro il Governo, poi è tornato indietro ed ha colpito uno dei giovani cercando di colpire anche il consigliere intervenuto per difendere i giovani. “Siamo stati costretti a rifugiarci in un condominio in attesa dell’arrivo della polizia”. L’uomo avrebbe persino lanciato un bicchiere di vetro contro il portone del palazzo dove gli altri avevano trovato riparo. Accertamenti in corso.

CONTRORADIO NEWS -A marzo ci sarà il nuovo bando per l’assegnazione dei lavori per il nuovo ingresso all’aeroporto di Firenze e la conseguente rimozione del semaforo all’inizio della Firenze-Mare. Un nuovo bando verrà aperto in ritardo sul previsto a causa della rinuncia, una dopo l’altra, di due ditte che in tempi successivi parevano le assegnatarie dell’appalto. È quanto ha comunicato l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti in Consiglio comunale, rispondendo a un question time di Jacopo Cellai (Fdi).

CONTRORADIO NEWS -Arrivano altri 530 mila euro per finanziare i voucher ‘just in time’, i contributi per sostenere la formazione di persone in cerca di occupazione che scattano non appena le aziende manifestano ai centri per l’impiego la necessità di assumere personale formato su specifiche competenze. Le risorse, destinate ad enti formativi che partecipano ad un apposito avviso pubblico, sono state stanziate nell’ambito della programmazione europea del settennato 2014/2020 e sono il risultato di somme provenienti dal programma regionale del Fondo sociale europeo (Por-Fse).

CONTRORADIO NEWS -Primo sopralluogo di Massimiliano e Doriana Fuksas a Bibbona (Livorno). Gli architetti sono impegnati nella realizzazione di un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana in città. Il progetto, che sarà oggetto nelle prossime settimane di un protocollo d’intesa tra Comune di Bibbona, Regione Toscana e lo Studio Fuksas, secondo quanto affermano gli stessi Fuksas si svilupperà “a partire dal borgo il quale andrà connesso con la parte bassa del centro storico attraverso una scala mobile interrata per minimizzare il suo impatto ambientale”