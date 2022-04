Controradio News ore 7.25 - 7 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Comincia oggi con l’avvio dell’udienza preliminare al tribunale di Prato il percorso processuale sulla morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni morta il 3 maggio 2021 mentre stava lavorando ad un orditoio in una fabbrica di Montemurlo. L’udienza è prevista davanti alla giudice Francesca Scarlatti che dovrà decidere sul rinvio a giudizio chiesto per la titolare dell’azienda Luana Coppini, per il marito Daniele Faggi considerato ‘il titolare di fatto’ dalla procura e il manutentore esterno Mario Cusimano. Sono tutti accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele di sicurezza del macchinario a cui lavorava la 22enne.

Controradio news -L’utilizzo gratuito di bus e tramvia per i profughi ucraini. La disponibilità immediata di un pediatra di base per i minori. Un contributo di 51.000 euro in medicinali e generi alimentari per il treno merci di aiuti che partirà venerdì da Livorno. Sono questi in sintesi i contenuti di tre provvedimenti assunti dalla giunta regionale nella riunione di ieri sera a sostegno del popolo ucraino.

“Si tratta – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – di tre interventi che vogliono esprimere ancora una volta concretamente i sentimenti di generosità e di impegno di tutta la comunità toscana per un popolo che vive una fase drammatica della sua storia”.

Controradio news -Prosegue anche con la pioggia caduta su Firenze dal pomeriggio di ieri, la protesta dei tre occupanti che da martedì sono sul tetto di un palazzo a Firenze, in viale Corsica, che era stato sgomberato di recente e che è stato di nuovo rioccupato nelle ultime ore. I tre sarebbero accampati sul tetto con una tenda, viveri e sacchi a pelo. Sul posto c’è sempre la polizia, che è entrata nello stabile.

Controradio news -“Siamo grati al Presidente della Repubblica per l’attenzione che ha riservato ai Vescovi e alla città di Firenze”. Lo ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella ieri al Quirinale dove ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il sindaco Nardella ha consegnato al presidente della Repubblica una copia della Carta di Firenze, documento firmato dai sindaci e dai vescovi del Mediterraneo che si sono riuniti nel capoluogo toscano dal 24 al 27 febbraio.