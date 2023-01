Controradio News ore 7.25 – 30 gennaio 2023

By

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio news – Ancora una volta la Toscana si conferma terra di accoglienza e solidarietà. Grazie al grande lavoro delle istituzioni democratiche ed all’apporto del mondo del volontariato abbiamo accolto, al porto di Carrara, i migranti salvati dalla Ocean Viking nel mare di Sicilia. Purtroppo ancora una volta il Governo ha deciso di considerare porti sicuri porti lontani dalle coste siciliane, costringendo i migranti ad estenuanti viaggi in mare”. Lo ha affermato in una nota l’assessora alla protezione civile della Regione Toscana Monia Monni, al porto di Marina di Carrara per l’arrivo della nave Ocean Viking.

Controradio news – La prefettura di Massa Carrara ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri che sulla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranèe c’erano 95 migranti di cui 15 donne e 38 minori. Fra i minorenni, 34 hanno età compresa tra i 14 e i 18 anni, mentre quattro minori di 14 anni e questi risultano tutti accompagnati da familiari. I 95 migranti vengono tutti dall’Africa subsahariana e in particolare da Ghana, Mali, Nigeria, Costa d’Avorio e Ciad

Controradio news – Un traghetto della linea Piombino-Portoferraio ha sbattuto contro il molo del porto elbano a causa di un guasto tecnico capitato in fase di ormeggio. Il comandante ha contenuto i danni ordinando subito una manovra di emergenza. Tre le persone ferite portate in ospedale, sono due passeggeri e il cuoco di bordo. Una donna è caduta sbilanciata dallo scossone dell’urto contro la banchina mentre scendeva le scale per il ponte veicoli. Altri passeggeri sono scivolati. Notevole lo spavento. La capitaneria di Portoferraio ha ordinato il fermo della nave, il traghetto Oglasa della Toremar.

Controradio news – Ancora senza esito sull’Appennino modenese le ricerche dell’aereo da turismo sparito ieri dai radar, sul quale volava il pilota 61enne Ivano Montanari, partito da Campo volo a Reggio Emilia. Il Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna dà conto della giornata di lavoro intenso che ha coinvolto ieri anche una ventina di operatori, che hanno condotto le ricerche sia via terra che a bordo degli elicotteri di Aeronautica militare, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia. Per la giornata di oggi si sta valutando di estendere le ricerche all’area dell’Appennino reggiano.

Controradio news – “Un atto grave, da non sottovalutare, da condannare con fermezza che sono certo non influenzerà comunque l’operato del direttore Luciano Tancredi e di tutti i professionisti del Il Tirreno che ogni giorno lavorano a servizio dell’informazione per le cittadine e i cittadini. A tutti loro va, immediata, la solidarietà mia e di tutto il Consiglio regionale”. Così il presidente Antonio Mazzeo appresa la notizia di una busta con proiettile e minacce ai giudici indirizzata al direttore della redazione livornese del giornale.

Controradio news – “Il lavoro crea il futuro”: oggi e martedì 31 gennaio il congresso della Cgil Toscana (Firenze, Auditorium PalaCongressi, piazza Adua).

Oltre alla relazione della segretaria generale Dalida Angelini, due performance dell’attrice Daniela Morozzi (una sulla lotta alla violenza sulle donne, una con le donne iraniane a difesa della democrazia) e la consegna del premio giornalistico Nazzareno Bisogni. Tra gli ospiti, Nardella, Cisl-Uil-Anpi-Arci-Libera, il sindacato spagnolo Comisiones Obreras e quello tedesco Dgb. Nella seconda giornata le conclusioni affidate a Landini