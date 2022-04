Controradio News ore 7.25 - 29 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:49 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ stata la polizia stradale a fermare e comunicare a un camionista che poco prima aveva investito, in un’area pubblica nella zona industriale di Pontedera (Pisa) un altro camionista di 57 anni, in quel momento In strada a piedi, provocandogli ferite piuttosto gravi che ne hanno determinato il ricovero in prognosi riservata. Il conducente del mezzo pesante infatti aveva urtato l’uomo senza accorgersene durante una manovra e aveva poi proseguito il suo viaggio senza fermarsi. Lo ha reso noto la questura pisana.

Controradio news – Sarebbe una rapina in una strada di Firenze il fatto che il pomeriggio del 25 aprile ha causato una maxi-rissa tra giovani nel rione delle Cure. Sul momento la polizia aveva identificato una quindicina di giovani, per lo più minorenni, tra i 15 e i 20 anni. Ma ora, dopo indagini della squadra mobile, è stato scoperto che la notte precedente due 17enni, – tra gli identificati della rissa -, erano stati rapinati in zona Statuto da una gang di giovani, uno dei quali avrebbe anche tirato fuori un coltello. Quattro sono stati denunciati per rapina aggravata in

concorso.