Controradio News ore 7.25 – 27 marzo 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Più di 550.000 visitatori hanno partecipato alla 31ª edizione delle Giornate FAI di Primavera (+43% rispetto all’edizione del 2022). Il luogo più visitato è stato il Tunnel del Bunker antiatomico di Affi (VR), seguito da Villa Schifanoia a Firenze.

Controradio News – Una struttura depressionaria i sulle regioni Nord-Occidentali ha portato nelle scorse ore un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con venti di burrasca dai quadranti settentrionali anche in Toscana dove la sala unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per forte vento e mareggiate soprattutto in Arcipelago e, temporaneamente, sulla costa pisana e livornese fino alla mattinata di oggi.

Controradio News – Nessuna offesa razzista nei confronti della squadra nigeriana Ladegbuwa che piuttosto avrebbe dovuto scusarsi per quanto accaduto sabato in occasione della gara per il torneo giovanile della Viareggio cup contro la Rappresentativa Serie D. Così in una nota Luigi Barbiero, capo delegazione della Rappresentativa Serie D. La commissione tecnico disciplinare del torneo ha decretato la sconfitta a tavolino per 3-0 del club nigeriano e deciso tre squalifiche per la squadra africana. Tra le 3 squalifiche, la più pesante, di due mesi, è stato decisa per un giocatore che avrebbe graffiato l’arbitro.

Controradio News – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest, sono intervenuti in via dell’Argingrosso, per un incendio di masserizie e baracche. L’intervento, scattato intorno alle 11 di ieri, è proseguito anche nel pomeriggio per lo smassamento del materiale: impegnato anche un escavatore con personale giunto dal comando di Prato.

Controradio News – Due minori di 16 e 14 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo essere stati sorpresi ieri mentre cercavano di entrare in un’abitazione nel Pisano. Tentato furto in concorso il reato per il quale sono stati segnalati alla procura dei minori. I due ragazzi sono stati poi riaffidati ai loro genitori.