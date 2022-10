🎧 Controradio News ore 7.25 - 26 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:53 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Una 35enne è morta all’ospedale di Careggi a seguito delle ferite riportate dopo essere stata investita da un camper i mentre attraversava la strada in via Romana ad Arezzo. La donna, di Rapolano (Siena), al momento dell’incidente era in compagnia del marito e del figlio che erano poco distanti. La 35enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata urtata dal camper che poi l’avrebbe investita: soccorsa, è stata trasportata nel nosocomio fiorentino dove oggi è morta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia municipale per i rilievi del caso.

Controradio news – Incidente, per fortuna senza conseguenze per i due piloti, ad un elicottero in caso di decollo nel pomeriggio di oggi al campo volo Club Ibis di Venturina Terme (Livorno). Secondo una prima ricostruzione, il velivolo, di una azienda di Sondrio, era in fase di decollo con a bordo i due piloti, quando forse per un problema tecnico, ancora tutto da verificare, ha piegato un pattino e inclinandosi ha finito per rompere la pala del rotore che ha colpito il terreno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che i vigili del fuoco di Piombino e due ambulanze.

Controradio news – Snam può iniziare i lavori per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra all’interno del porto di Piombino (Livorno). Il via libera è arrivato formalmente quando il presidente della Toscana e commissario straordinario per l’opera Eugenio Giani ha firmato ieri l’autorizzazione. Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari ha ribadito l’intenzione di impugnare l’autorizzazione di fronte al Tar. Sul memorandum della Regione i Comuni vicini lamentano che “non c’è traccia di Follonica, Scarlino o Castiglione della Pescaia”. I comitati infine chiedono che il Governo valuti un sito alternativo.