Controradio News ore 7.25 -25 maggio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un anno di reclusione pena sospesa per adescamento di minore . Il giudice del tribunale di Siena, ha accolto la richiesta di patteggiamento di un giovane 23enne che a fine giugno 2020 aveva adescato una bambina di 10 anni su TikTok inviandole foto e richieste pressanti. A denunciare l’accaduto era stata la madre dopo aver controllato il cellulare della figlia. “Una sentenza che non ci soddisfa a pieno dal punto di vista dell’entità della pena”, ha commentato l’avvocato della famiglia della bambina.

Controradio news – Una madre ha denunciato nel pomeriggio di ieri ai carabinieri di Firenze il pestaggio del figlio 15enne, disabile visivo e motorio, causato da un branco di coetanei, cinque 15enni e 16enni, nel quartiere di San Frediano. La vicenda si è svolta in strada domenica scorsa quando il gruppo di bulli ha avvicinato il 15enne col pretesto di chiedere una sigaretta, invece poi lo hanno aggredito rovistando nelle tasche, sputandogli addosso e poi colpendolo con pugni. La madre ha raccontato che non è la prima volta che il figlio viene seguito dal gruppo, schernito e insultato.

Controradio news – Sono arrivati a fare sei rapine in una sera sola, terrorizzando gli abitanti del centro storico di Arezzo . Ora la polizia ha fermato una banda composta da nove minori tra i 16 e i 17 anni, comandata da un ventenne, che per mesi si e’ accanita su giovanissimi frequentatori di bar e locali, picchiandoli, rapinandoli e facendoli obiettivo di estorsioni. La squadra mobile ha sgominato la baby gang, responsabile, per gli investigatori, di ben 15 episodi di rapine, aggressioni per futili motivi, minacce aggravate, fatte a volte anche con