Controradio News ore 7.25 – 24 gennaio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News –Situazione sempre difficile per le nevicate nella provincia di Arezzo, lungo il versante Appennino. In Val Tiberina la superstrada E45 è stata chiusa ieri sera perché è scattato il ‘codice nero’. E chiuso anche il passo di Viamaggio, ai confini con le Marche, dove la neve ha superato il metro. Problemi anche a Badia Prataglia. Il paese montano è al momento è privo di corrente elettrica a causa della caduta di alberi sulle linee aeree della distribuzione elettrica. Qui il soccorso Alpino ha effettuato un salvataggio un’anziana inferma che si è sentita male nella sua casa. Nella stessa area del Casentino, tra i comuni di Chiusi della Verna e Poppi sono saltate elettricità e linee telefoniche, ripristinate solo in qualche caso in serata. Anche oggi le scuole resteranno chiuse

Sono intervenuti i carabinieri in soccorso dei viaggiatori di un autobus di linea, che trasportava studenti e non solo, rimasto bloccato a causa della neve a Montemassi (Grosseto).

Le nevicate hanno causato, anche per la caduta di alberi sulle carreggiate e per altri veicoli finiti di traverso, disagi ai pullman di linea in varie zone della Toscana interna e in quella meridionale. At segnala comunque le principali difficoltà da Valtiberina e Casentino, in provincia di Arezzo, dove parte delle scuole sono rimaste chiuse.

Dal pomeriggio la polizia municipale ha deciso di fermare l’intero servizio urbano a Montepulciano. Nella zona dell’Amiata, nelle province di Grosseto e Siena, difficoltà ai pullman di linea locale a Vivo d’Orcia.

Controradio news – Le pareti dei palazzi e le mura delle strade di Firenze dovranno essere da oggi libere da merci: con la delibera dell’assessora Benedetta Albanese approvata in consiglio comunale è stato infatti introdotto un comma che vieta l’esposizione di merci fuori dai negozi. L’atto è stato votato favorevolmente da Pd, Lista Nardella, M5s, gruppo misto (Italexit e Iv) mentre si sono astenuti Lega, Fdi, gruppo Centro. Un divieto che vale sia per chi appende sia per chi appoggia fuori merce di qualsiasi tipo, salvo che non si tratti di frutta, verdura, fiori ed autorizzazioni storiche.

Controradio news – Autostrada A1 Direttissima temporaneamente chiusa ieri sera, in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’interno della galleria Buttoli, all’altezza del km 30,6. Il camion trasportava ferro e ha preso fuoco nel tunnel. All’interno del tratto chiuso, spiega la società Autostrade, il traffico è stato bloccato e si sono formati 4 km di coda in direzione di Firenze. Non risultano persone coinvolte e l’autista del camion, secondo quanto si apprende, avrebbe fatto in tempo a scendere dal suo mezzo e a dirigersi a piedi a distanza di sicurezza in fondo alla galleria.

Controradio news – La Regione Toscana comunica la lista delle stazioni di servizio che si trovano sulla rete autostradale nella regione e che dovranno rimanere aperte in occasione dello sciopero nazionale dei benzinai proclamato da alcune associazioni di categoria dalle ore 22 del 24 gennaio alle ore 22 del 26 gennaio. Info sul nostro sito www.controradio.it