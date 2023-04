Controradio News ore 7.25 - 24 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – U n bollettino medico congiunto nottunro dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest ha annunciato la morte della psichiatra aggredita venerdì davanti all’ospedale di Pisa. “Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici – viene riportato -. Come già preannunciato si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato” della procura di Pisa.

Un agguato premeditato quello di cui è stata vittima la psichiatra Barbara Capovani per mano di un suo paziente, Gianluca Paul Seung, 35 anni. L’uomo, con un passato di altre aggressioni, atti violenti e un arresto, è stato fermato. Seung, suo paziente dal 2019, venerdì scorso l’ha aggredita ripetutamente con una spranga nel parcheggio dell’ospedale Santa Chiara di Pisa con numerosi colpi alla testa. All’accusa di omicidio, si è aggiunta anche l’aggravante della premeditazione.

Controradio News – Scioperano oggi in Toscana le guardie giurate e gli addetti ai servizi di sicurezza (quasi 10mila a livello regionale) per il Contratto nazionale scaduto da otto anni. E’ quanto spiegato, in una nota, da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana. La decisione “a seguito dell’ennesimo nulla di fatto all’ultimo incontro con le controparti” e “chiedendo ancora una volta l’intervento da parte del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro”. La manifestazione si terrà sotto la prefettura di Firenze, in via Cavour, dalle 11 alle 13. Si tratta del secondo sciopero sulla vertenza in quattro mesi.

Oltre 250 persone hanno partecipato ieri pomeriggio alla manifestazione nazionale sul Peru’ convocata dal Frente de Peruanos e dalla Casa dei Diritti dei Popoli a Firenze. La manifestazione si è conclusa in Piazza Santissima Annunziata dove si sono alternati gli interventi di alcuni partecipanti per il rispetto dei diritti umani dopo i morti e i feriti che ci sono stati in Perù, chiesta anche la libertà per l’ex presidente Pedro Castillo attualmente detenuto. Alla manifestazione hanno partecipato i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu e del Pd Donata Bianchi.

Controradio News – Un 59enne escursionista, residente a Massa Carrara, è morto all’ospedale in seguito ad una caduta in un dirupo tra il monte Gendarme – sul versante ligure-toscano – e il monte La Nuda a Cerreto Laghi, nell’Appennino Reggiano. L’uomo, in compagnia di alcuni amici, stava affrontando una ferrata quando intorno alle 16 è precipitato per una cinquantina di metri tra le rocce di una pietraia.