Controradio News ore 7.25 – 23 marzo 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Via libera all’unanimità dell’Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi , il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. Il testo è stato approvato con 233 voti a favore, nessun contrario.

Controradio News -Non ce l’ha fatta il giovane di 16 anni che lunedì mattina a Castelfiorentino (Firenze) ha accusato un malore mentre stava seguendo una lezione all’istituto superiore ‘Enriques’. La conferma arriva dalla scuola che ha diramato una circolare dove esprime cordoglio. L’alunno era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Careggi dove è deceduto. Previsti accertamenti medico legali per individuare le cause che hanno portato all’improvviso decesso.

Dal 24 aprile stop ai diesel Euro 5, ma il Comune di Firenze valuta già la proroga. La delibera approvata dalla Regione la scorsa settimana fissa al 24 aprile l’avvio delle misure di stop ai veicoli Euro 5 nel Comune di Firenze per gli sforamenti di inquinamento, ma Comune e Regione lavorano per far slittare i divieti di almeno un mese. Uno slittamento necessario per firmare il protocollo Regione-Comune che prevederà divieti progressivi a seconda dell’età dei veicoli, partendo da quelli più vecchi. Controradio News –

Controradio News – Partenza dall’area ex-Fiat di Novoli, all’incrocio tra viale Guidoni e via Forlanini, arrivo ai Giardini della Fortezza da Basso: questo il percorso della manifestazione del 25 marzo a Firenze per la vertenza Gkn, con orario di inizio fissato per le ore 14. Dalla partenza il corteo attraverserà il Ponte di Mezzo e si dirigerà verso piazza Dalmazia, proseguendo per via Corridoni e via del Romito, infine scendendo verso la Fortezza facendo il giro del complesso, e arrivando ai Giardini.

Controradio News – “Nowrooz. II Capodanno iraniano. Una primavera di libertà?”. Appuntamento giovedì dalle 15 in sala d’Arme. Iniziativa promossa dal Comune di Firenze e da Donna, Vita, Libertà, Associazione Iraniani di Firenze, Coordinamento Riviste Italiane di cultura e rivista Testimonianze. Alle 16 tavola rotonda dal titolo “Libertà per le donne, democrazia per l’Iran”.