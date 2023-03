Controradio News ore 7.25 - 22 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Nel 2022 la bolletta annua dell’acqua per una famiglia tipo in Toscana è stata di 770 euro, valore superiore alla media nazionale di 487 euro, e in crescita del 5,5% rispetto al 2021: è la tariffa più alta d’Italia. E’ quanto emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022 in riferimento ad una famiglia tipo composta da tre persone un consumo annuo di 192 metri cubi. Tutti i capoluoghi toscani, ad eccezione di Carrara, rientrano nella top ten delle città italiane più care per l’acqua.

Controradio news – Pagamento immediato degli stipendi, ritiro della liquidazione, amministrazione straordinaria e commissariamento, entrata del capitale pubblico in Qf oppure finanziamento pubblico dei progetti per la reindustrializzazione: queste le richieste espresse dalla Rsu della ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) in occasione dell’audizione alla commissione attività produttive della Camera. Oggi in Palazzo vecchio la presentazione della manifestazione nazionale che si terrà il prossimo 25 marzo a Firenze.

Controradio news – Un vecchio scheletro umano, presumibilmente femminile, è stato rinvenuto nel centro di Siena, in via Camollia, di fronte alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio, durante dei lavori di manutenzione stradale e della condotta idrica ed elettrica con scavi a bassa profondità. Secondo Maria Gabriella Carpentiero, archeologa della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, è “molto probabile” che lo scheletro provenga da una “tomba medievale associata alla chiesa: si tratta del corpo di una donna adulta.

Controradio news – Tutti volevano ammazzare Rufat Bajram, reo di “uno sfrontato gesto di ribellione” nei confronti del suocero e capo del clan familiare Ramzi Amet. “La convergenza di tre veicoli al centro commerciale la mattina del 10 giugno 2018 non fu frutto del caso ma una spedizione pianificata”. Nel corso di quell’inseguimento una di quella auto, travolse e uccise in via Canova Duccio Dini , il giovane fiorentino che era fermo al semaforo, in sella allo scooter. Ha pochi dubbi sulla ricostruzione la Corte di Cassazione che ha depositato la motivazione della sentenza che nell’ottobre scorso ha confermato la condanna a 25 anni, per omicidio volontario con dolo eventuale, a Remzi Mustafa, l’uomo alla guida della Volvo che travolse Dini.

Controradio news – Via libera dal Consiglio della Toscana alla legge che completa l’iter per l’introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e per l’ampliamento dell’ufficio di presidenza del Consiglio toscano con la nomina di due segretari questori. Il sottosegretario sarà individuato tra i consiglieri regionali. La legge è stata approvata a maggioranza con il voto a favore di Pd, Lega e Fi, il voto contrario di Fdi e M5s mentre Iv non ha partecipato alla votazione.