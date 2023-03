Controradio News ore 7.25 - 21 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News -“Realizzeremo a Firenze, a Palazzo Vecchio, quest’anno, dopo l’estate, un grande appuntamento nazionale con sindaci e movimenti ambientalisti per definire un’agenda comune con punti concreti sul doppio obiettivo: tutela della natura, tutela della cultura”. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo in Consiglio comunale. “Già nei prossimi giorni inviterò a Palazzo Vecchio i referenti nazionali di questi movimenti e organizzazioni”. Sulla protesta degli attivisti di Ultima Generazione , Nardella ha spiegato che “non si può colpire l’arte, la cultura, la memoria per promuovere una protesta, anche la più condivisibile”.

Controradio News – “I danni alla facciata si attestano sui 30mila euro e siamo intervenuti subito per mitigare un danno che sarebbe potuto essere molto più grave. Dalla relazione di servizio si precisa che la polizia municipale non era a conoscenza di reali minacce o azioni in programmazione dal gruppo Ultima Generazioni”. Così, il sindaco intervenendo in Consiglio comunale sul blitz con l’imbrattamento di Palazzo Vecchio.

Controradio news – La nave rigassificatrice Golar Tundra in porto a Piombino entra in servizio commerciale da metà maggio poi fra tre anni sarà spostata offshore nell’Alto Tirreno o nell’Alto Adriatico. Snam ha in corso studi al riguardo e ha ottenuto dal commissario straordinario di governo Eugenio Giani una proroga di tre mesi per comunicare la decisione del nuovo sito futuro. “Le passerelle di Giani non cambiano la realtà: mancano ancora autorizzazioni”, ha dichiarato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, “e c’è ancora un ricorso pendente al Tar e, checché ne dica il presidente della Regione, se il tribunale deciderà di accoglierlo, la Golar Tundra dovrà disormeggiare e andarsene”.

Controradio News – Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha concesso la Cassa integrazione straordinaria all’azienda ‘Fiducia nel futuro della fabbrica a Firenze’ (Qf Spa) – società che aveva rilevato la fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) -, con decreto del 10 marzo 2023, a copertura del periodo che va dal 10 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022. E’ quanto riporta l’elenco di aziende con provvedimenti Cigs emanati dall’8 al 15 marzo 2023, pubblicato oggi sul sito del Ministero

Controradio news – Moni Ovadia, Stefano Massini, Gaia Nanni, Alessandro Barbero, Daniela Morozzi e Alberto Prunetti parteciperanno oggi dalle 18 a ‘Cronache dall’assedio. Arte e cultura a difesa della Gkn’, diretta social e Youtube a sostegno delle iniziative del Collettivo di Fabbrica, per la reindustrializzazione della fabbrica di Campi Bisenzio (Firenze), “a dimostrare come il mondo della cultura e dello spettacolo siano in prima fila in difesa dei diritti del lavoro”. L’appello per la ex Gkn è stato sottoscritto da oltre 280 persone e 130 organizzazioni, e in cui spiccano nomi come come l’attore Valerio Mastandrea, la cantante Ginevra Di Marco, lo storico Alessandro Barbero o il sociologo Domenico De Masi, insieme a realtà come la Chiesa Valdese di Firenze, Legambiente Toscana, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, e molte Rsu.

Controradio news – Cinque eventi per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua, offrendo a insegnanti, studenti e cittadini iniziative in cui l’acqua è al centro: è il programma messo in campo da Publiacqua, gestore del servizio idrico nella Toscana centrale, che prevede in questa settimana appuntamenti strutturati con scuole del territorio e la chiusura di un ciclo di incontri sull’acqua in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Calenzano (Firenze).