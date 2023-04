Controradio News ore 7.25 - 19 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:14 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News -Tutto pronto al centro Imm-CarraraFiere a Marina di Carrara (Massa Carrara) per l’accoglienza dei 55 migranti attesi per questa mattina al porto della cittadina toscana dove è stata assegnata la nave Life Support di Emergency, che li ha soccorsi nel mediterraneo centrale il 15 aprile scorso. A coordinare tutte le operazioni di accoglienza è la prefettura mentre il Comune di Carrara metterà a disposizione i padiglioni. La Asl Toscana nord ovest spiega poi che “l’assistenza sanitaria avrà inizio anche in questo caso con l’arrivo nel porto della nave. Il Coordinamento regionale per le maxi emergenze mette a disposizione sanitari del pediatrico fiorentno Meyer, strutture per le comunicazioni radio tra 118 e ambulanze, oltre al mezzo che funge da Centrale operativa remota. Cri, Anpas e Misericordia a loro volta mettono a disposizione soccorritori e personale logistico e di protezione civile.

Controradio News – Non scatterà dal 24 aprile il temuto blocco della circolazione per i veicoli diesel euro 5: Comune e Regione sono giunti a un protocollo che predispone alcuni divieti, limitati al tratto dei viali tra piazza Beccaria e piazza della Libertà, che saranno introdotti in modo progressivo ed eventuale dal primo giugno. Inoltre gli enti hanno messo a punto un piano di incentivi per quasi 12 milioni di euro che riguarderà l’’acquisto di mezzi meno inquinanti. Le novità sono state presentate dall’assessora regionale all’ambiente Monia Monni e quelli comunali all’ambiente Andrea Giorgio e alla mobilità Stefano Giorgetti.

Controradio News –Tutti assolti per il crollo nella basilica di Santa Croce a Firenze quando per il distacco di un frammento di pietra serena morì il turista spagnolo Daniel Testor Schnell, 52 anni. Lo ha stabilito il tribunale di Firenze con sentenza emessa in un processo per omicidio colposo a carico di quattro imputati, l’allora presidente dell’Opera di Santa Croce Irene Sanesi, il presidente che l’aveva preceduta nell’incarico Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile Marco Pancani. L’incidente avvenne il 19 ottobre 2017 all’interno della basilica fiorentina. Si staccò da 30 metri di altezza il peduccio in pietra di un capitello ornamentale. Il pezzo cadde nel transetto destro della basilica dove proprio in quell’istante il turista spagnolo stava compiendo il suo giro di visita.

Controradio News – Denunciati due magazzinieri dell’aeroporto di Firenze per furto e ricettazione. Sarebbero stati sorpresi mentre facevano razzìa nelle valigie dei viaggiatori. Li ha scoperti una indagine della squadra di polizia giudiziaria della polizia di Frontiera dopo una serie di furti su bagagli da stiva, ‘smarriti’ e poi smistati per la riconsegna a una ditta esterna. Nelle abitazioni dei due magazzinieri, due fiorentini, 54 e 58 anni, gli investigatori hanno trovato con perquisizioni notebook, smartphone, fotocamere e capi di abbigliamento griffati. Nei mesi scorsi la Polaria aveva raccolto diverse denunce di furto di passeggeri atterrati al ‘Vespucci’ da tutto il mondo.

Controradio News – Il Consiglio regionale della Toscana ha confermato Antonio Mazzeo come presidente dell’Assemblea, in occasione del voto previsto per la metà della legislatura. Al primo turno di votazione Mazzeo ha ottenuto 36 preferenze sul totale di 40 votanti. Altre due preferenze sono andate al consigliere regionale Pd Francesco Gazzetti, più una scheda bianca e una nulla.