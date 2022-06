🎧 Controradio News ore 7.25 - 16 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:20 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – I Vigili del Fuoco del comando di Barberino del Mugello, sono intervenuti questa notte nel tratto autostradale A1 – Galleria Santa Lucia al km 266 direzione sud a seguito di un incidente stradale di un mezzo pesante che si è intraversato all’interno della galleria, riversando sulla carreggiata il carico di laterizi. Estratto dalla cabina di guida il conducente e affidato al medico del 118 che ne ha successivamente constatato il decesso. Il tratto autostradale è stato temporaneamente interrotto alla circolazione.

Controradio news – Malore mentre nuotava in piscina alla Costoli di Firenze un ragazzo di 17 anni, poi ricoverato d’urgenza all’ospedale di Careggi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era entrato in acqua, ha iniziato a nuotare e improvvisamente andato a fondo. E’ stato tempestivamente soccorso dai bagnini presenti a bordo vasca e riportato sulla banchina. All’arrivo dell’ambulanza è stato stabilizzato e portato in codice rosso al pronto soccorso di Careggi.

Controradio news – Il Comune di Firenze ha lanciato la procedura per la realizzazione da parte di un soggetto privato di oltre 30mila metri quadri di residenze prevalentemente di housing sociale e delle relative opere di urbanizzazione nelle aree della ex caserma dell’Esercito ‘Lupi di Toscana’: un intervento di edilizia convenzionata, quindi con prezzi di locazione ed eventualmente di acquisto calmierati. L’area al confine con Scandicci si appresta quindi a diventare un nuovo quartiere con una destinazione al 70% di housing sociale.

Controradio news – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nominato dal Governo commissario straordinario per il progetto del rigassificatore a Piombino (Livorno) ha convocato una riunione a Firenze per venerdì 17 giugno alle ore 10.30 nella sede della Regione Toscana. Al tavolo saranno presenti, oltre ai rappresentanti della Regione, i tecnici di Snam, il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, e rappresentanti di altri istituzionali coinvolti nel progetto per installare nel porto una nave per la rigassificazione di gas liquido importato dall’estero.

Controradio news – Allerta caldo a Firenze . Per oggi e domani è stato diramato il codice arancione. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 35 gradi. Lo rende noto il Comune di Firenze.

Nella campagna toscana è Sos siccità, dove è sempre più concreto il rischio di una riduzione importante delle rese delle produzione in campo come girasole, mais, grano e degli altri cereali ma anche di olivi, ortaggi e della frutta che si stacca prematuramente dalle piante per effetto dello stress idrico. Lo rende noto Coldiretti Toscana.

Controradio news – Modifiche ai prossimi appuntamenti del Festival del Maggio musicale fiorentino, a causa della positività al Covid del direttore d’orchestra Daniele Gatti. Lo annuncia la Fondazione lirica in una nota.