🎧 Controradio News ore 7.25 – 14 giugno 2022

Controradio news – Un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto a Montevarchi (Arezzo). L’incidente è avvenuto in via Luigi Cadorna poco dopo le 17:45 di ieri. Sul posto anche l’elicottero Pegaso 1. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Controradio news – Un incendio ha distrutto nel pomeriggio di ieri circa 4mila metri quadri di un’area verde tra vegetazione e alberi all’isola d’Elba (Livorno). Non risultano feriti o persone coinvolte. L’incendio, che è divampato per cause ancora in fase di accertamento in una zona boscosa in via Del Renaio a Campo Elba, è arrivato a minacciare da vicino un’abitazione, ma i vigili del fuoco di Portoferraio, intervenuti intorno alle 14.30, hanno contenuto e spento le fiamme in tempo, evitando che si propagassero all’edificio.

Controradio news – Comunali in Toscana. Tomasi e il centrodestra riconfermati a Pistoia. Mentre Lucca e Carrara vanno al ballottaggio. Questi i risultati nei tre capoluoghi toscani in cui si andava al voto. Giacomo Certosi, candidato del centrosinistra sostenuto dal Pd, è il nuovo sindaco di Rignano sull’Arno (Firenze) con il 54,33% dei voti. Tutte le info sui risultati e le dichiarazioni sul nostro sito e nelle trasmissioni di oggi dell’informazione regionale.

Controradio news – Sono 14 i Comuni toscani, che fanno parte dei 28 che andavano al voto per le amministrative, dove è stato raggiunto il quorum necessario al referendum, su un totale di 273 amministrazioni comunali. Si tratta di Aulla e Mulazzo in provincia di Massa Carrara, Forte dei Marmi e Porcari in provincia di Lucca, Marliana in provincia di Pistoia, Monte San Savino e Montemignaio in provincia di Arezzo, Campagnatico, Manciano e Pitigliano in provincia di Grosseto, Campo nell’Elba, Marciana Marina, Porto Azzurro e Sassetta in provincia di Livorno. Anche se non validi i risultati referendari in Toscana hanno visto prevalere il sì per tutti i quesiti.

Controradio news – Apertura straordinaria oggi del centro emotrasfusionale dell’Aou Senese per donazioni e visite ad aspiranti donatori in occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue. Il centro resta aperto fino alle 13 per le donazioni di sangue e, nel pomeriggio, fino alle 16, per dare spazio alle visite degli aspiranti donatori.

Controradio news – Dopo due anni, torna a svolgersi in presenza il Toscana Pride, la manifestazione dell’orgoglio Lgbtqia+ (lesbico, gay, bisessuale, transessuale, queer, intersessuale, asessuale). Appuntamento a Livorno il prossimo 18 giugno per continuare a chiedere leggi e diritti al passo con i tempi e con gli altri paesi europei.

La Regione Toscana ha dato il proprio patrocinio e il Gonfalone sfilerà nel corteo della comunità arcobaleno.