Controradio News ore 7.25 – 14 febbraio 2023

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio News – La Regione Toscana fa ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma nazionale “che, riducendo in modo unilaterale gli organici dei dirigenti scolastici, costringe a fare accorpamenti fra istituti”. La giunta ha dato mandato all’Avvocatura regionale di costituirsi in giudizio. I contenuti della delibera saranno illustrati oggi dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessora all’istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini.

Controradio News – “Sono fiducioso che la magistratura proteggerà i miei diritti costituzionali”. Lo scrive su Fb Filippo Zolesi, il professore di matematica all’istituto superiore Marco Polo di Firenze, nonché consigliere del Quartiere 4, sospeso dall’Ufficio scolastico provinciale per otto giorni “per aver commesso un atto considerato ‘non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente’, riferito dalla Cgil, avendo pubblicato, mesi fa, un post di commento, contenente un’espressione blasfema, alla nuova denominazione del ministero dell’Istruzione e del merito.

Controradio News – E’ “sotto controllo l’incendio sul Monte Matanna in Versilia grazie all’intervento dei Canadair e al lavoro, a terra, delle squadre di operai forestali e del volontariato”. Nella zona rimaste nella notte quattro squadre per le operazioni di controllo e bonifica e osservatori posti in alcuni punti elevati con visione su tutti i fronti dell’incendio per segnalare l’eventuale riattivazione di fiamme per consentire un intervento rapido. La stima provvisoria è di 150 ettari di superficie percorsa dal fuoco da domenica sera.

Controradio News – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il direttore generale Joe Barone hanno incontrato a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il direttore generale del Comune Giacomo Parenti. Un incontro durato oltre un’ora che Nardella ha definito “molto positivo”. “Andiamo avanti sul progetto dello stadio con l’obiettivo di non perdere neanche un giorno. C’è stata piena sintonia. Sono molto contento”, ha commentato Nardella.