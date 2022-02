Controradio News ore 7.25 - 14 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio News – Doppio intervento per il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna sull’Appennino Modenese nella zona del Monte Giovo e del Lago Baccio. Il primo, verso le 14.30 di ieri, nei pressi del Lago Baccio dove un escursionista di 35 anni residente a Firenze stava percorrendo insieme ad alcuni amici un sentiero quando, probabilmente a causa del terreno molto ghiacciato, è scivolato procurandosi un trauma alla gamba. Poco dopo un’altra escursionista, una donna di 30 anni residente in provincia di Modena è scivolata a pochi metri dalla cima del Monte Giovo, riportando anch’essa un trauma ad una gamba.

Controradio News -Due minorenni, un 15enne e una 17enne, entrambi coscienti, sono ricorsi alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova per abuso di alcol. Il 15enne, che era uscito con gli amici intorno alle 16 del pomeriggio di ieri, ha raccontato agli agenti intervenuti, di aver bevuto una bottiglia di vodka ma di non ricordare dove l’avesse acquistata. Anche la 17enne, soccorsa in strada e trasportata nel pronto soccorso del nosocomio, ha rifiutato di dire dove avesse acquistato l’alcol, secondo quanto riferito dagli investigatori. Indagini in corso della polizia.

Controradio News -Bufera politica per le parole del critico d’arte e parlamentare Vittorio Sgarbi che in un video sul suo profilo Facebook si è scagliato contro l’assessora all’ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, per aver autorizzato il parco eolico “Monte Giogo” di Villore, tra i comuni di Vicchio del Mugello e Dicomano. Il futuro impianto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori. Tra i primi in difesa dell’ assessora Monni è intervenuto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Il presidente della Regione Eugenio Giani, ha dichiarato “Stimo Sgarbi come uomo di cultura ma le offese non sono accettabili – ha detto il governatore – la nostra scelta è compatibile con la tutela del territorio e va nella strada indicata per lo sviluppo delle energie rinnovabili”. Ad esprimere solidarietà all’assessora anche il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi.

Controradio News -Approda in Regione il caso Hugo Boss , l’azienda che ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 21 lavoratori e la dismissione del sito di Scandicci. Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, ha convocato istituzioni locali e i sindacati per oggi 14 febbraio alle 10.30. All’incontro seguirà la convocazione dell’azienda.

Controradio News -Francesco Flachi ha fatto ieri il suo ritorno in campo in una gara ufficiale a dodici anni dall’ultima partita disputata dall’ex attaccante di Fiorentina, Sampdoria e Brescia. Flachi, 46 anni, ha disputato mezz’ora di gioco, partendo come titolare, nella gara fra il ‘suo’ Signa e il Prato 200, sfida valida per il campionato di Eccellenza Toscana.